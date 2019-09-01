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01 сентября 2019, воскресенье, 18:29 30
Кабмин 2019-09-01T19:00:01+03:00
Українські Новини
Завтра Кабмин Гончарука проведет первое заседание

Завтра Кабмин Гончарука проведет первое заседание

Кабмин
Кабмин

Новоизбранный Кабинет Министров проведет заседание 2 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Начало заседания запланировано на 14:00.

В сообщении отсутствует информация о повестке заседания.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука и состав нового правительства.

В этот же вечер новоизбранный Кабмин собрался на первое заседание без СМИ.

2 сентября в 12:00 Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.

Кроме того, новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Также стало известно, что Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире.

Тем временем Алексей Гончарук поздравил школьников с 1 сентября и прокатился по зданию Кабмина на самокате

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

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