Завтра Кабмин Гончарука проведет первое заседание

Новоизбранный Кабинет Министров проведет заседание 2 сентября.Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.Начало заседания запланировано на 14:00.В сообщении отсутствует информация о повестке заседания.Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука и состав нового правительства.В этот же вечер новоизбранный Кабмин собрался на первое заседание без СМИ.2 сентября в 12:00 Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.Кроме того, новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.Также стало известно, что Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире.Тем временем Алексей Гончарук поздравил школьников с 1 сентября и прокатился по зданию Кабмина на самокате. Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.