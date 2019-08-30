Обмін полоненими між Україною і Росією перенесли, – ЗМІ

Обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.

Про це "Радіо Свобода" повідомили 30 серпня джерела в українських правоохоронних органах, коментуючи повідомлення чиновників, передаються в засобах інформації.

Про те, що обмін може відбутися наступного тижня, повідомив раніше адвокат декількох російських громадян Валентин Рибин. Він вказав, що його підзахисні все ще перебувають в СІЗО в Україні. Можливою датою обміну Рибін назвав вівторок, 3 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорту "Київ" приземлився військовий літак, в якому теоретично могбли б перебувати українські полонені. Однак адвокат Рибін заявив, що літаки з полоненими ще не вилетіли.

За даними ЗМІ, звільнених політв'язнів відразу повезуть в лікарню, зустрічі в аеропорту не буде.

А в той час, як ЗМІ повідомили, що звільнені українці вже прилетіли до Києва, Офіс Президента заперечує, що процес звільнення утримуваних осіб завершився.

У той же час, РосЗМІ повідомили, що 30 серпня полонених українських моряків, які повинні повернутися у Київ, вивезли з СІЗО "Лефортово" в Москві.