Обмін полоненими між Україною і Росією перенесли, – ЗМІ

Обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня.\r\nПро це "Радіо Свобода" повідомили 30 серпня джерела в українських правоохоронних органах, коментуючи повідомлення чиновників, передаються в засобах інформації.\r\nПро те, що обмін може відбутися наступного тижня, повідомив раніше адвокат декількох російських громадян Валентин Рибин. Він вказав, що його підзахисні все ще перебувають в СІЗО в Україні. Можливою датою обміну Рибін назвав вівторок, 3 вересня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в аеропорту "Київ" приземлився військовий літак, в якому теоретично могбли б перебувати українські полонені. Однак адвокат Рибін заявив, що літаки з полоненими ще не вилетіли. \r\nЗа даними ЗМІ, звільнених політв'язнів відразу повезуть в лікарню, зустрічі в аеропорту не буде.\r\nА в той час, як ЗМІ повідомили, що звільнені українці вже прилетіли до Києва, Офіс Президента заперечує, що процес звільнення утримуваних осіб завершився. \r\nУ той же час, РосЗМІ повідомили, що 30 серпня полонених українських моряків, які повинні повернутися у Київ, вивезли з СІЗО "Лефортово" в Москві.