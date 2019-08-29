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29 августа 2019, четверг, 20:27 307
Верховная Рада и партии 2019-08-29T20:27:53+03:00
Українські Новини
Меньше смс, больше работы - народ ждет: Зеленскому не понравилось поведение новых депутатов Рады

Меньше смс, больше работы - народ ждет: Зеленскому не понравилось поведение новых депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к депутатам Верховной Рады 9-го созыва, призвал их больше работать и меньше писать смс на телефонах.

"Уважаемые депутаты, меньше смс, давайте работать. Народ ждет", - сказал он, обращаясь к депутатам Верховной Рады 9-го созыва.

Вероятнее всего, такое обращение было связано с смс-сообщением депутата Рады от "Слуги народа" Михаила Радуцкого, который написал одному из своих абонентов о том, что кандидат на должность министра здравоохранения Зоряна Черненко - его человек.

Также в своем смс-сообщении, которое сфотографировали СМИ, он выразился нецензурно, говоря об Ульяне Супрун.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Радуцкий заявил, что в результате аудита закупок лекарств в Украине Ульяну Супрун могут и посадить.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.


Дмитрий Разумков стал председателем парламента

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.

Кроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.

Больше новостей о: Михаил Радуцкий Владимир Зеленский Рада 9 созыва Первое заседание Верховной Рады

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