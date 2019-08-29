Меньше смс, больше работы - народ ждет: Зеленскому не понравилось поведение новых депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к депутатам Верховной Рады 9-го созыва, призвал их больше работать и меньше писать смс на телефонах.\r\n"Уважаемые депутаты, меньше смс, давайте работать. Народ ждет", - сказал он, обращаясь к депутатам Верховной Рады 9-го созыва.\r\nВероятнее всего, такое обращение было связано с смс-сообщением депутата Рады от "Слуги народа" Михаила Радуцкого, который написал одному из своих абонентов о том, что кандидат на должность министра здравоохранения Зоряна Черненко - его человек.\r\nТакже в своем смс-сообщении, которое сфотографировали СМИ, он выразился нецензурно, говоря об Ульяне Супрун.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Радуцкий заявил, что в результате аудита закупок лекарств в Украине Ульяну Супрун могут и посадить.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.Дмитрий Разумков стал председателем парламента. Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.Кроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.