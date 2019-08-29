"Х#й им в жопу": "слуга народа" Радуцкий объяснил скандальную перепуску о министре здравоохранения

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.

"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.

Ранее ряд СМИ сообщили, что главой МОЗ может стать Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.

Позже Радуцкий отреагировал на новость относительно его переписки по поводу кандидатуры на пост главы Минздрава.

"Бл#ть", - констатирует собеседник нардепа.

"Ага, надо им попробовать снять", - пишет Радуцкий.

"Не трогайте", - советуют ему.

"Я про Цензор", - уточняет Радуцкий.

"Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения", - пояснили новоиспеченному депутату.

Радуцкий объяснил свою эмоциональную переписку с применением нецензурных слов тем, что несколько дней распространяются слухи о том, что он якобы поддерживает кандидатуру Ульяны Супрун на пост главы Минздрава, но это не так, сказал он журналистам.

"Это была личная переписка. Меня три дня обвиняют, что якобы поддерживаю кандидатуру Супрун, а я не поддерживаю. Я трое суток слышу: "Ты поддерживаешь Супрун, мы не за это голосовали"", - отметил Радуцкий.

Он добавил, что кандидатуру министра здравоохранения внесет будущий премьер министр, а во время консультаций фракции СН была поддержана кандидатура Зоряны Черненко.

"Думаю, дело не в том, какую фразу я сказал, обсуждая эту ситуацию. Думаю, что больший резонанс вызвали фамилии, а не слова, которые я при этом употребил. Для нас важно, что Черненко понимает, что коррупции быть не должно и отката в реформе тоже быть не должно", - сказал он.

При этом Радуцкий подчеркнул, что он очень хорошо относится к Супрун, но считает, что сегодня Минздраву нужно новое лицо, которое "исправит ряд недочетов в ее работе".

Он также уточнил, что новая власть будет продолжать медреформу, начатую еще при министре Квиташвили.

Говоря о достижениях Супрун, он позитивно оценил реформу первичной медицины, а также введение финансовых гарантий. Однако, по его мнению, в части финансовых гарантий много вещей нужно уточнить или обновить. В частности, вопрос сооплаты.

Напомним, ранее Радуцкий заявил, что в результате аудита закупок лекарств в Украине Ульяну Супрун могут и посадить.