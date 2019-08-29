"Х#й им в жопу": "слуга народа" Радуцкий объяснил скандальную перепуску о министре здравоохранения

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.\r\nОб этом сообщает Цензор.НЕТ.\r\n"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.\r\n"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.\r\n"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.\r\n\r\n\r\nРанее ряд СМИ сообщили, что главой МОЗ может стать Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.\r\nПозже Радуцкий отреагировал на новость относительно его переписки по поводу кандидатуры на пост главы Минздрава.\r\n"Бл#ть", - констатирует собеседник нардепа.\r\n"Ага, надо им попробовать снять", - пишет Радуцкий.\r\n"Не трогайте", - советуют ему.\r\n"Я про Цензор", - уточняет Радуцкий.\r\n"Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения", - пояснили новоиспеченному депутату.\r\n\r\n\r\n\r\nРадуцкий объяснил свою эмоциональную переписку с применением нецензурных слов тем, что несколько дней распространяются слухи о том, что он якобы поддерживает кандидатуру Ульяны Супрун на пост главы Минздрава, но это не так, сказал он журналистам.\r\n"Это была личная переписка. Меня три дня обвиняют, что якобы поддерживаю кандидатуру Супрун, а я не поддерживаю. Я трое суток слышу: "Ты поддерживаешь Супрун, мы не за это голосовали"", - отметил Радуцкий.\r\nОн добавил, что кандидатуру министра здравоохранения внесет будущий премьер министр, а во время консультаций фракции СН была поддержана кандидатура Зоряны Черненко.\r\n"Думаю, дело не в том, какую фразу я сказал, обсуждая эту ситуацию. Думаю, что больший резонанс вызвали фамилии, а не слова, которые я при этом употребил. Для нас важно, что Черненко понимает, что коррупции быть не должно и отката в реформе тоже быть не должно", - сказал он.\r\nПри этом Радуцкий подчеркнул, что он очень хорошо относится к Супрун, но считает, что сегодня Минздраву нужно новое лицо, которое "исправит ряд недочетов в ее работе".\r\nОн также уточнил, что новая власть будет продолжать медреформу, начатую еще при министре Квиташвили.\r\nГоворя о достижениях Супрун, он позитивно оценил реформу первичной медицины, а также введение финансовых гарантий. Однако, по его мнению, в части финансовых гарантий много вещей нужно уточнить или обновить. В частности, вопрос сооплаты. \r\nНапомним, ранее Радуцкий заявил, что в результате аудита закупок лекарств в Украине Ульяну Супрун могут и посадить.