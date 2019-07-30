Советник Зеленского намекнул, что Супрун могут посадить в результате аудита закупок лекарств

Основатель и совладелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий, который числится 18 номером в списке партии президента "Слуга народа" написал, что в результате аудита закупок лекарств в Украине Ульяну Супрун могут и посадить. Об этом он написал в своем Facebook.

"Минздрав Украины не проводит закупки лекарств уже четвертый год. Более того, в конце прошлого года было создано агентство — ГП Медицинские закупки Украины. Оно будет отвечать за централизованные закупки лекарств и медицинских изделий за государственный счет и уже постепенно перебирает на себя этот процесс. Это трудно не заметить, если хотя бы минимально исследовать тему. Немного осталось до павного аудита деятельности министерства и закупок, которые по мнению госпожи Ульяны, являются "прозрачными". "Весна придет, сажать будем" – известный месседж. Однако знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно", - написал Радуцкий.

Ранее советник президента, основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий заявил, что существуют особенности лечения "у представителей разных рас". У руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун эти слова вызвали удивление.

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", — написала она в Facebook.

Напомним, что в "Слуге народа" назвали кандидата на должность министра здравоохранения.

Тем временем совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск.