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29 августа 2019, четверг, 19:43 773
Верховная Рада и партии 2019-08-29T21:00:42+03:00
Українські Новини
Партия Порошенко перешла в оппозицию

Партия Порошенко перешла в оппозицию

Политическая партия "Европейская солидарность" перешла в оппозицию.

Об этом на заседании Верховной Рады сообщила сопредседатель фракции партии Ирина Геращенко, передают Українськi Новини.

"Я хочу сказать, что политическая сила "Европейская солидарность" приветствует победу на выборах и переходит в оппозицию", - сказала она.

Геращенко отметила, что фракция проголосует против назначения Дмитрия Разумкова председателем Рады.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, Порошенко уронил удостоверение депутата после того, как получил.

В четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.


Верховная Рада избрала депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.

Также Дмитрий Разумков стал председателем парламента

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.

Кроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.

Больше новостей о: Оппозиция Ирина Геращенко Петр Порошенко Европейская солидарность Рада 9 созыва

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