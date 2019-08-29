Для выступления Зеленского в Раде установили суфлеры

Сегодня, 29 августа, началась первая сессия Верховной Рады 9 созыва. Для выступления Владимира Зеленского в зале установили экраны для суфлера. Об этом сообщает "Страна". Экран для суфлера установили в 10:20. Новые народные депутаты заслушают стратегическое послание Владимира Зеленского относительно внутреннего и внешнего положения Украины. Отмечается, что глава государства должен был начать выступление в 13:20, но его начало перенеслось из-за задержки старта первой сессии нового парламента.\r\nФото: "Страна"\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.Верховная Рада избрала депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.Также Дмитрий Разумков стал председателем парламента. Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.Кроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.