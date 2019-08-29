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29 августа 2019, четверг, 15:55 474
Политика 2019-08-29T16:31:02+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает сократить состав парламента и ввести пропорциональную избирательную систему

Зеленский предлагает сократить состав парламента и ввести пропорциональную избирательную систему

Зеленский. Скриншот: трансляция/
Зеленский. Скриншот: трансляция/ "Рада"

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сократить конституционный состав парламента и ввести пропорциональную избирательную систему.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован в четверг под №1017, передают Українськi Новини.

В то же время текст документа пока не обнародован.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Также в четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Тем временем Рада избрала спикером Дмитрия Разумкова.

Зеленский предлагает одобрить увольнение Луценко и назначить генпрокурором Рябошапку. Кроме того, он предлагает назначить Бородянского министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.

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