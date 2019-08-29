Зеленский предлагает сократить состав парламента и ввести пропорциональную избирательную систему

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сократить конституционный состав парламента и ввести пропорциональную избирательную систему.\r\nСоответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован в четверг под №1017, передают Українськi Новини.\r\nВ то же время текст документа пока не обнародован.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.\r\nТакже в четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nТем временем Рада избрала спикером Дмитрия Разумкова.\r\nЗеленский предлагает одобрить увольнение Луценко и назначить генпрокурором Рябошапку. Кроме того, он предлагает назначить Бородянского министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики. \r\nРанее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.