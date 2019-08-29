Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента

Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП

Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП

Сегодня, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады 9-го созыва. Произойти успело уже весьма много событий - Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД и предложил Раде принять закон об импичменте Президента.

Также сегодня "Слуга народа" сегодня на заседании согласует состав Кабмина, Порошенко успел уронить свежевыданное удостоверение депутата Рады, а цены в буфете парламента подскочили и всех расстроили.

А тем временем в соцсетях продолжается настоящее буйство обсуждения первого дня работы нового парламента.

В пятницу в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.