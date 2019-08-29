Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента

Сегодня, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады 9-го созыва. Произойти успело уже весьма много событий - Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД и предложил Раде принять закон об импичменте Президента.\r\nТакже сегодня "Слуга народа" сегодня на заседании согласует состав Кабмина, Порошенко успел уронить свежевыданное удостоверение депутата Рады, а цены в буфете парламента подскочили и всех расстроили.\r\nА тем временем в соцсетях продолжается настоящее буйство обсуждения первого дня работы нового парламента. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ пятницу в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").\r\nТакже Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nРанее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.