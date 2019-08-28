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28 августа 2019, среда, 19:54 97
Судебная власть 2019-08-28T21:05:07+03:00
Українські Новини
Имущество Богатыревой было арестовано с 2014, - адвокат

Имущество Богатыревой было арестовано с 2014, - адвокат

Раиса Богатырева. Фото: old.moz.gov.ua
Раиса Богатырева. Фото: old.moz.gov.ua

Адвокат экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, которую суд арестовал, Дмитрий Беляев заявляет об аресте всего имущества Богатыревой с 2014 года.

Об этом он сказал во время судебного заседания по избранию меры пресечения экс-министру, передают Українські Новини.

"Более того, даже была прекращена выплата пенсий", - сказал адвокат.

Он добавил, что источники дохода, на которые ссылается сторона обвинения, не подтверждены, так как их не существует.

Как сообщали Українські Новини, Раиса Богатырева вернулась в Украину после окончания периода послеоперационной реабилитации.

27 августа правоохранительные органы задержали Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

Прокуратура Киева просила Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Богатырева провела ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке.  Адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий.

В мае 2019 года суд возобновил расследование дела против Раисы Богатыревой

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