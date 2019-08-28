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28 августа 2019, среда, 19:22 22
Верховная Рада и партии 2019-08-28T19:38:03+03:00
Українські Новини
Зеленский встретился перед первым рабочим днем со "слугами народа" за закрытыми дверями

Зеленский встретился перед первым рабочим днем со "слугами народа" за закрытыми дверями

Встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" прошла за закрытыми дверями, без телефонов.

Об этом сообщает из-под выставочного центра "Парковый", где проходило мероприятие, корреспондент "Украинской правды".

Зеленский приехал и уехал с заднего хода, ни слова прессе президент не сказал.

Сейчас депутаты неформально общаются, фотографируют через окна журналистов и постепенно расходятся.

На встрече первый помощник президента Сергей Шефир, заместители главы Офиса президента Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, которым прочат должности премьера и генпрокурора соответственно.

На встрече с президентом говорилось о будущих законах.

"Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказание за прогулы и другие. Кадровых вопросов не обсуждали", - рассказал бывший журналист "1+1" Сергей Швец.

По данным УП, на первом заседании Верховной Рады 29 августа планируют назначить премьера и, по крайней мере, часть министров.

Съезд Съезд "Слуги народа". Фото: УП

Как сообщали Українськi Новини, в июле, когда состоялись внеочередные выборы депутатов Верховной Рады, члены Центральной избирательной комиссии заработали от 232 тыс. гривен до 275 тыс. гривен.

Первое заседание парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.

Сегодня, 28 августа, избранные депутаты протестировали систему голосования "Рада-3" в парламенте без сенсорной кнопки.

Новый созыв Верховной Рады в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества депутатов.

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