Зеленский встретился перед первым рабочим днем со "слугами народа" за закрытыми дверями

Встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" прошла за закрытыми дверями, без телефонов.\r\nОб этом сообщает из-под выставочного центра "Парковый", где проходило мероприятие, корреспондент "Украинской правды".\r\nЗеленский приехал и уехал с заднего хода, ни слова прессе президент не сказал.\r\nСейчас депутаты неформально общаются, фотографируют через окна журналистов и постепенно расходятся.\r\nНа встрече первый помощник президента Сергей Шефир, заместители главы Офиса президента Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, которым прочат должности премьера и генпрокурора соответственно.\r\nНа встрече с президентом говорилось о будущих законах.\r\n"Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказание за прогулы и другие. Кадровых вопросов не обсуждали", - рассказал бывший журналист "1+1" Сергей Швец.\r\nПо данным УП, на первом заседании Верховной Рады 29 августа планируют назначить премьера и, по крайней мере, часть министров.\r\nСъезд "Слуги народа". Фото: УП\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июле, когда состоялись внеочередные выборы депутатов Верховной Рады, члены Центральной избирательной комиссии заработали от 232 тыс. гривен до 275 тыс. гривен.\r\nПервое заседание парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.\r\nСегодня, 28 августа, избранные депутаты протестировали систему голосования "Рада-3" в парламенте без сенсорной кнопки.\r\nНовый созыв Верховной Рады в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества депутатов.