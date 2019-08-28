Евро и доллар продолжают дорожать: курс валют НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 августа, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3089,8588 100 долларов США 2516,4930 100 швейцарских франков 2567,3593 1000 иен 237,9557 10 российских рублей 3,7979 100 евро 2794,3138

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу, на 7 коп. во вторник, 27 августа, снизился на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 23 августа на 1,88 коп. до 25,2739 UAH/USD, курс покупки - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH/USD.

Ранее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени.

Также сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры.