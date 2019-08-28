Евро и доллар продолжают дорожать: курс валют НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 августа, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 2,02 коп. до 25,0629 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3089,8588\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2516,4930\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2567,3593\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,9557\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7979\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2794,3138\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу, на 7 коп. во вторник, 27 августа, снизился на 2 коп. до 25,14 UAH\/USD.\r\nВо вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 23 августа на 1,88 коп. до 25,2739 UAH\/USD, курс покупки - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH\/USD.\r\nРанее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. \r\nТакже сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры.