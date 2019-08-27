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27 августа 2019, вторник, 18:55 38
Кабмин 2019-08-27T19:04:16+03:00
Українські Новини
Премьер Гончарук и генпрокурор Рябошапка: Лещенко назвал кандидатов на ключевые должности

Премьер Гончарук и генпрокурор Рябошапка: Лещенко назвал кандидатов на ключевые должности

Верховной Рады VIII созыва Сергей Лещенко, который проиграл выборы в Раду в 2019 году, назвал претендентов на главные должности в новом Кабинете министров.

Об кадровых назначениях Лещенко написал в своем Telegram-канале.

"Согласно цикрулирующим слухам, по состоянию на вторник кадровые назначения выглядят так. Но некоторые фамилии могут поменяться ближе к дню голосования за кадры", - написал он.

Так по данным Лещенко кадровые назначения в новом правительстве будут выглядеть так:

  • Премьер-министр - Алексей Гончарук
  • Министр финансов - Оксана Маркарова
  • Министр экономики - Тимофей Милованов
  • Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)
  • Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)
  • Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)
  • Министр охраны здоровья - Олег Петренко
  • Генпрокурор - Руслан Рябошапка

Как сообщали Українські Новини, Зеленский в комментарии журналистам во время торжественного приема в Мариинском дворце в честь Дня независимости Украины, сообщил, что ему нравятся две кандидатуры на должность премьер-министра.

 

Больше новостей о: Верховная Рада Генпрокуратура Премьер-министр Сергей Лещенко Оксана Маркарова Тимофей Милованов Руслан Рябошапка Алена Бабак Всеволод Ковальчук Олег Петренко Алексей Гончарук Владислав Криклий

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