Премьер Гончарук и генпрокурор Рябошапка: Лещенко назвал кандидатов на ключевые должности

Верховной Рады VIII созыва Сергей Лещенко, который проиграл выборы в Раду в 2019 году, назвал претендентов на главные должности в новом Кабинете министров.\r\nОб кадровых назначениях Лещенко написал в своем Telegram-канале.\r\n"Согласно цикрулирующим слухам, по состоянию на вторник кадровые назначения выглядят так. Но некоторые фамилии могут поменяться ближе к дню голосования за кадры", - написал он.\r\nТак по данным Лещенко кадровые назначения в новом правительстве будут выглядеть так:\r\n\r\nПремьер-министр - Алексей Гончарук\r\nМинистр финансов - Оксана Маркарова\r\nМинистр экономики - Тимофей Милованов\r\nМинистр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)\r\nМинистр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)\r\nМинистр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)\r\nМинистр охраны здоровья - Олег Петренко\r\nГенпрокурор - Руслан Рябошапка\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский в комментарии журналистам во время торжественного приема в Мариинском дворце в честь Дня независимости Украины, сообщил, что ему нравятся две кандидатуры на должность премьер-министра.\r\n