Мне нравится два человека: Зеленский рассказал о будущем премьере

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам во время торжественного приема в Мариинском дворце в честь Дня независимости Украины, сообщил, что ему нравятся две кандидатуры на должность премьер-министра.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мне некуда тянуть. Я вам скажу честно, что сложность этого решения - в том, что мне нравится несколько человек. Двое", - сказал он.

Также Зеленский сообщил, что вопрос по кандидатуре премьер-министра нового правительства будет решаться в течение следующей недели.

Кроме того, по его словам, три человека претендуют на позицию министра финансов, в том числе действующая министр Оксана Маркарова. Деталей президент не сообщил, но обещал выйти на пресс-конференцию после назначения правительства в сентябре.

Как сообщали Українські новини, Игорь Уманский, который называется в числе претендентов на должность премьер-министра или главы Национального банка, ожидает, что кандидат на пост главы правительства станет окончательно известен до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского.

Тем временем, в "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.

Также избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.