Новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского

Последние несколько недель в информационном поле активно обсуждаются кандидаты на пост главы нового правительства. Изначально список претендентов состоял из пяти человек: представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко, секретарь СНБО Александр Данилюк и бывший глава МЭРТ, а сейчас председатель набсовета Укроборонпрома, Айварас Абромавичюс.

На прошлой неделе список пополнил заместитель главы Офиса Президента Алексей Гончарук, который раньше был руководителем офиса эффективного регулирования (BRDO) - экспертно-аналитического центра, который финансируется за счет грантов Европейского Союза, и был советником вице-премьера Степана Кубива.

По последней информации никто из "шестерки" все-таки не является реальным кандидатом на пост главы нового Кабмина. Это подтвердили несколько человек, которые находятся, как говорится, глубоко в теме происходящего. Намекнул на то, что премьером может стать человек еще не названный публично претендентом на эту должность и советник Владимир Зеленского Олег Устенко - человек, к мнению которого внимательно прислушивается глава государства. "Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос (премьерства) президентом Зеленским, он гораздо шире того, который сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил он прошлой неделе.

Всех, кто вошел в "пятерку" претендентов часто называют "соросятами" из-за того, что они якобы так или иначе связаны или были связаны с организациям, которые финансирует американский миллиардер и филантроп Джорж Сорос, имели с ним личные контакты, или работали с другими международными организациями, предоставляющими гранты для различных целей.

Никто из "шестерки" предложений стать премьером не получал

Так вот, на сегодняшний день известно, что практически все из первой пятерки в разное время проводили встречи в Офисе президента с главой ОП Андреем Богданом, а некоторые и с Президентом. Но никто из них не получал конкретного предложения по поводу премьерства. "Велись беседы о гипотетической возможности возглавить Кабмин. Говорили о том, как люди видят работу премьера. Но конкретного предложения занять должность не получал никто. Мало того, эти люди уже отпали как кандидаты", - заявил на условиях анонимности один их посвященных в процесс собеседник.

По поводу Гончарука он отметил, что разговора о премьерстве с ним не было. Причин, по которым кандидаты отпали несколько. Во-первых, вряд ли о ком-то из них можно сказать, что они в полной мере готовы возглавить правительство. Во-вторых, некоторые достаточно "токсичны" в обществе - речь о представителях "Нефтегаза".

"Пятерка" претендентов предлагались со стороны Атлантического совета (Atlantic Council) и потом их же стал предлагать Президенту и глава его Офиса Андрей Богдан, добавив кандидатуру Гончарука.

Уйдет ли Богдан из ОП

Ситуация с Богданом достаточно интересная. Зеленский действительно изначально планировал назначить главой своей админимтрации Ивана Баканов, который сейчас руководит СБУ. Однако практически в последний момент изменил решение, и по неофициальной информации это было сделано после одного звонка Президенту. Нельзя исключать, что звонок был от Коломойского. Косвенным подтверждением неожиданности такого разворота свидетельствует отказ занять должность заместителя главы АП Ланой Зеркаль, которая, по неофициальной информации давала согласие работать именно с Бакановым, а не с Богданом.

Что же делает в Офисе Богдан? В связь Богдана и Коломойского вряд ли кто-то не поверит, хотя они оба это отрицают. Справедливо предположить, что Богдан продвинулся или был продвинут для того, чтоб дать возможность Коломойскому держать под контролем Зеленского, и Президент наверняка это понимает. Но он почему-то не делает ничего, чтоб отстраниться главы своего Офиса - Богдан следует за Зеленским практически везде.

Богдан и Зеленский на пляже. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Есть версия, что Богдан уверяет Зеленского в том, что именно он поможет избавиться от влияния Коломойского, мол, слушай меня и все будет ОК. Верит ли Президент таким уверениям, пока не ясно. Возможно, и сомневается. Нельзя исключить также, что Баканов может быть "слугой двух господ", но играть при этом в свою игру.

На сегодняшний день уже не особый секрет, что персона Богдана вызывает негативную реакцию США. 1 августа вечером появилась информация о том, что Богдан якобы написал заявление об увольнении. Фото этого заявления дает основания предположить, что это была оригинальная шутка Богдана - там нет ни даты, да и формулировка "уволить по собственному желанию с момента (...) желания", вызывает недоумение. По неофициальным данным, эта информация появилась после звона в ОП из администрации президента США. Днем 2 августа Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об увольнении, но пока его не подписал.

По некоторой информации, в последнее время Богдан пытается наладить тесные контакты с общественными организациями, в том числе антикоррупционными чтобы, возможно и для себя и для Президента заручиться поддержкой и использовать созданную ими машину формирования общественного мнения в СМИ и в соцсетях. Именно поэтому в качестве своеобразного комплимента появился и список претендентов в премьеры. Но скорее всего Богдан все-таки будет уволен из ОП для того, чтоб наладить отношения со США.

Что ждет НБУ

Возвращусь к кадровому вопросу вне ОП. По последней информации, сейчас актуально не только назначение нового Кабмина, но и замена правления и совета Национального банка. В сентябре Президент планирует подать представление на увольнение Якова Смолия с посла главы НБУ. Вероятно, что вслед за ним уволится и все правление. Потом стоит ждать замену членов совета НБУ по квоте Президента. Сейчас от Петра Порошенко там работают Николай Каленский, Богдан Данилишин, Василий Фурман и Александр Петрик. Будут уволены все четверо или кто-то останется, пока не решено. Косвенным подтверждением планов по замене главы НБУ можно считать и неожиданно высказанную критику курсовой политики Нацбанка со стороны министра финансов Оксаны Маркаровой, которая имеет большие шансы остаться на своем посту в новом составе Кабмина. Политику НБУ в последние полгода практически не менялась, однако до сих пор Минфин публично ее не критиковал. По неофициальным данным министр финансов доложила о своей оценке работы НБУ Президенту, чем вызвала у него негативную реакцию на руководства регулятора.

Секретный советник

На пост премьер-министра действительно может быть предложена совершенно новая кандидатура, на что и намекал Устенко. И это не он сам, хотя такой вариант теоретически возможен, но практически маловероятен. Олег Устенко безусловно авторитетный высококлассный и достаточно молодой экономист, но у него нет практики работы в органах управления и власти - он долгое время был консультантом и экспертом. По словам Устенко, не стоит ожидать определенности по поводу кандидатуры нового премьера в ближайшее время.

Между тем, в последние дни появилась информация, которая дает основания считать, что еще одним кандидатом на пост премьера, а возможно и главы НБУ, может быть Игорь Уманский. В последнее время он не очень публичен. Однако, как стало известно, сейчас практически является одним из основных консультантов Владимира Зеленского.

Игорь Уманский

По неофициальной информации Уманский довольно часто принимает активное участие во многих встречах Президента, преимущественно, касающихся обсуждению экономических и кадровых вопросов. По информации источника знакомого с темам этих встреч, Богдан относится к ним достаточно негативно. "Я не знаю, считает ли Богдан конкурентом Уманского, но явно его встречи с Президентом вызывают у главы ОП, скажем так, тревогу", - сказал собеседник.

По неофициальной информации еще до инаугурации Президента Уманскому делалось предложение занять пост АП, однако он отказался.

В принципе, Уманский соответствует критериям, которые определил Зеленский для будущего премьера. Он достаточно молодой (44 года) экономист, имеет большой опыт работы на разных должностях с 2000 года в правительстве, НБУ и госкомпаниях (Укртранснефть) и не занимался партийной деятельностью. Последний раз работал в органах власти в правительстве Арсения Яценюка. В 2015 году уволился с должности первого заместителя министра из-за несогласия с политикой тогдашнего главы Минфина Натальи Яресько по вопросу реструктуризации госдолга. До этого он был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко (2008-2010 г.г) после ухода из Кабмина Виктора Пинзеника. Но человеком Тимошенко его назвать нельзя - сама Юлия Владимировна никогда не считала и не считает его членом своей команды, хотя и работала с ним достаточно плотно. Он оставался в правительстве, поскольку Тимошенко прекрасно понимала, что без его помощи в критической тогда ситуации она "не вырулит". Именно Уманский и обеспечил в 2009 году сотрудничество с МВФ. С 2010 по 2014 год Уманский для власти был "персоной нон грата". В правительстве Тимошенко и на ранее занимаемых должностях.

После увольнения из Минфина в 2015 году, Петр Порошенко предложил Уманскому стать его внештатным советником, и собирался назначить членом Совета НБУ. Однако, убедившись в том, что он не станет управляемым представителем в Совете, передумал. Через некоторое время Уманский уволился с должности советника из-за отсутствия необходимости в его рекомендациях со стороны главы государства.

Сам Уманский, который не раз был замечен в ОП, подтвердил, что у него происходят контакты, как с представителями команды Президента, так и лично с Владимиром Зеленским, однако отказался от комментариев. Уманский отличается достаточно принципиальным и непростым характером - это подтверждают многие его коллеги. Вероятность его захода в здание на Грушевского,12 в качестве премьера довольна велика. Однако это будет зависеть от того, согласится ли Зеленский предоставить определенную свободу действий новому премьеру. Кроме того, по неподтвержденной информации, у Уманского есть налаженные контакты в США

Юрий Дощатов