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23 августа 2019, пятница, 09:28 326
Медицина 2019-08-23T09:42:41+03:00
Українські Новини
Министром здравоохранения может стать Петренко, - СМИ

Министром здравоохранения может стать Петренко, - СМИ

Олег Петренко.Фото: isida.ua
Олег Петренко.Фото: isida.ua

Наиболее вероятным претендентом на пост министр здравоохранения Украины является Олег Петренко.

Его кандидатура поддержана экспертным сообществом, американской стороной и одобрена на Банковой, сообщает ZN.UA.

Если не случится форс-мажора, то Олег Эдуардович Петренко займет главный кабинет в Министерстве здравоохранения Украины. Сейчас Петренко занимает должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Он прошел через конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья, активно поддерживался и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун, является высококвалифицированным менеджером, имеет опыт работы в частных клиниках и на государственной службе.

Петренко был первым заместителем гендиректора клиники "Оберіг". Кроме того, Петренко был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году конкурсная комиссия избрала председателем Нацслужбы здоровья Петренко.

Ранее глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко допускал назначение основателя клиники "Борис" Михаила Радуцкого министром здравоохранения.

 

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