Сегодня отмечается 28-я годовщина Дня независимости Украины

Сегодня, 24 апреля, отмечается государственный празник День Независимости Украины. Об истории празника расскажут Українські Новини.

Впервые День Независимости Украины был отмечен 16 июля 1991 года — в память о том, что год назад — 16 июля 1990 года — Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Также 16 июля 1990 года Верховный совет УССР принял постановление "О Дне провозглашения независимости Украины".

Но поскольку 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины, вступившее в силу сразу после принятия, а также Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на всеукраинском референдуме, возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины.

Поэтому 20 февраля 1992 года Верховная рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины". В нем указано:

"Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года,



Верховная Рада Украины постановляет:



1. Считать день 24 августа Днем независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины.



2. Постановление Верховной Рады Украинской ССР "О Дне провозглашения независимости Украины" от 16 июля 1990 считать утратившим силу".



Как сообщали Українські Новини, Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" на День независимости.



Также в Офисе Президента утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины.



Погода на День независимости будет до +35 градусов.