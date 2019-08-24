Сегодня отмечается 28-я годовщина Дня независимости Украины

Сегодня, 24 апреля, отмечается государственный празник День Независимости Украины. Об истории празника расскажут Українські Новини.\r\nВпервые День Независимости Украины был отмечен 16 июля 1991 года — в память о том, что год назад — 16 июля 1990 года — Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Также 16 июля 1990 года Верховный совет УССР принял постановление "О Дне провозглашения независимости Украины".\r\nНо поскольку 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины, вступившее в силу сразу после принятия, а также Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на всеукраинском референдуме, возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины.Поэтому 20 февраля 1992 года Верховная рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины". В нем указано:\r\n"Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года,Верховная Рада Украины постановляет:1. Считать день 24 августа Днем независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины.2. Постановление Верховной Рады Украинской ССР "О Дне провозглашения независимости Украины" от 16 июля 1990 считать утратившим силу".Как сообщали Українські Новини, Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" на День независимости. Также в Офисе Президента утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины.Погода на День независимости будет до +35 градусов.