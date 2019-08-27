Прем'єр Гончарук і генпрокурор Рябошапка: Лещенко назвав кандидатів на ключові посади

Верховної Ради VIII скликання Сергій Лещенко, який програв вибори в Раду в 2019 році, назвав претендентів на головні посади в новому Кабінеті міністрів.\r\nПро кадрові призначення Лещенко написав у своєму Telegram-каналі.\r\n"Згідно з чутками, які циркулюють станом на вівторок, кадрові призначення виглядають так. Але деякі прізвища можуть помінятися ближче до дня голосування за кадри", - написав він.\r\nТак за даними Лещенка кадрові призначення в новому уряді будуть виглядати так:\r\n\r\nПрем'єр-міністр - Олексій Гончарук\r\nМіністр фінансів - Оксана Маркарова\r\nМіністр економіки - Тимофій Милованов\r\nМіністр інфраструктури - Владислав Криклій (в іншій версії, Криклій очолить комітет Верховної Ради)\r\nМіністр енергетики - Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР)\r\nМіністр ЖКГ - Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ноздря)\r\nМіністр охорони здоров'я - Олег Петренко\r\nГенпрокурор - Руслан Рябошапка\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський у коментарі журналістам під час урочистого прийому в Маріїнському палаці в честь Дня незалежності України, повідомив, що йому подобаються дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра.\r\n