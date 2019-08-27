Прем'єр Гончарук і генпрокурор Рябошапка: Лещенко назвав кандидатів на ключові посади

Верховної Ради VIII скликання Сергій Лещенко, який програв вибори в Раду в 2019 році, назвав претендентів на головні посади в новому Кабінеті міністрів.

Про кадрові призначення Лещенко написав у своєму Telegram-каналі.

"Згідно з чутками, які циркулюють станом на вівторок, кадрові призначення виглядають так. Але деякі прізвища можуть помінятися ближче до дня голосування за кадри", - написав він.

Так за даними Лещенка кадрові призначення в новому уряді будуть виглядати так:

Прем'єр-міністр - Олексій Гончарук

Міністр фінансів - Оксана Маркарова

Міністр економіки - Тимофій Милованов

Міністр інфраструктури - Владислав Криклій (в іншій версії, Криклій очолить комітет Верховної Ради)

Міністр енергетики - Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР)

Міністр ЖКГ - Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ноздря)

Міністр охорони здоров'я - Олег Петренко

Генпрокурор - Руслан Рябошапка

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський у коментарі журналістам під час урочистого прийому в Маріїнському палаці в честь Дня незалежності України, повідомив, що йому подобаються дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра.