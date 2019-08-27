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27 серпня 2019, вівторок, 18:55 43
Кабмін 2019-08-27T21:30:01+03:00
Українські Новини
Прем'єр Гончарук і генпрокурор Рябошапка: Лещенко назвав кандидатів на ключові посади

Прем'єр Гончарук і генпрокурор Рябошапка: Лещенко назвав кандидатів на ключові посади

Верховної Ради VIII скликання Сергій Лещенко, який програв вибори в Раду в 2019 році, назвав претендентів на головні посади в новому Кабінеті міністрів.

Про кадрові призначення Лещенко написав у своєму Telegram-каналі.

"Згідно з чутками, які циркулюють станом на вівторок, кадрові призначення виглядають так. Але деякі прізвища можуть помінятися ближче до дня голосування за кадри", - написав він.

Так за даними Лещенка кадрові призначення в новому уряді будуть виглядати так:

  • Прем'єр-міністр - Олексій Гончарук
  • Міністр фінансів - Оксана Маркарова
  • Міністр економіки - Тимофій Милованов
  • Міністр інфраструктури - Владислав Криклій (в іншій версії, Криклій очолить комітет Верховної Ради)
  • Міністр енергетики - Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР)
  • Міністр ЖКГ - Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ноздря)
  • Міністр охорони здоров'я - Олег Петренко
  • Генпрокурор - Руслан Рябошапка

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський у коментарі журналістам під час урочистого прийому в Маріїнському палаці в честь Дня незалежності України, повідомив, що йому подобаються дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

 

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