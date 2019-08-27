подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
27 августа 2019, вторник, 12:10 123
Финансы 2019-08-27T15:00:03+03:00
Українські Новини
Курс продажи рубля в обменниках Киева обвалился после выходных

Курс продажи рубля в обменниках Киева обвалился после выходных

Во вторник, 27 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 23 августа, понизился на 2 копейки и составил 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи понизился на 1 копейку и составил 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 27 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,43 3,95
Максимальный 3,78 5,00
Минимальный 2,40 3,80

Как сообщали Українські Новини, НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник. А банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Тем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Также в Украине массово подделывают купюры- где сбывают фальшивые деньги чаще всего.

Кроме того, после длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках, а эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета. 

Больше новостей о: курс рубля курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Архив
Новости
Коломойский и Аваков формируют в Раде депутатскую группу: список состава, - СМИ 14:52
Не задекларировал почти полмиллиона: На экс-начальника полиции Одесской области Головина завели еще одно дело 14:50
НАБУ открыло дело на Поплавского за возможное недекларирование жилого дома 14:34
В Киеве на Печерске на пожилую женщину упало дерево 14:20
Помощь никто не предлагал: Появились подробности жуткого ДТП с участием тещи Притулы 14:19
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Экс-президент Украины рассказал, что не может уснуть без пистолета 12:54
Богдан в ООС. Фото: Юрий Мысягин/Facebook.
Куда хочу туда иду: Богдан прокомментировал свое отсутствие в Украине на День независимости 12:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok