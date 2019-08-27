Курс продажи рубля в обменниках Киева обвалился после выходных

Во вторник, 27 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 23 августа, понизился на 2 копейки и составил 3,43 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nА курс продажи понизился на 1 копейку и составил 3,95 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 27 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,43\r\n3,95\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,40\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник. А банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.\r\nТем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Также в Украине массово подделывают купюры- где сбывают фальшивые деньги чаще всего.\r\nКроме того, после длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках, а эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.