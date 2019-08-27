Курс продажи рубля в обменниках Киева обвалился после выходных

Во вторник, 27 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 23 августа, понизился на 2 копейки и составил 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи понизился на 1 копейку и составил 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 27 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,43 3,95 Максимальный 3,78 5,00 Минимальный 2,40 3,80

Как сообщали Українські Новини, НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник. А банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Тем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Также в Украине массово подделывают купюры- где сбывают фальшивые деньги чаще всего.

Кроме того, после длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках, а эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.