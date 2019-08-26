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26 августа 2019, понедельник, 23:01 20
Внешняя политика 2019-08-26T23:01:35+03:00
Українські Новини
Встреча Зеленского и Трампа: Волкер заявил, что дату все еще не определили

Встреча Зеленского и Трампа: Волкер заявил, что дату все еще не определили

США-Украина
США-Украина

Дата встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне еще неизвестна. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Прямой".

Так, Волкер сообщил, что даты встречи президентов США и Украины в Вашингтоне еще не определены. 

Однако Волкер отметил, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве.

Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил, что Путина может пригласить на следующий саммит G7, а Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

Тем временем, по словам Зеркаль, на встрече в Варшаве Зеленский и Трамп подпишут ряд документов.

Кроме того, Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН.

Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах Рады.

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