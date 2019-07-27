США ведут подготовку встречи Зеленского с Трампом, - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"Во-первых, нет никаких условий. Приглашение озвучено, Президент Трамп подтвердил это приглашение Зеленскому в четверг. И мы ожидаем приветствовать Президента Зеленского, когда он приедет в США",- сказал он.

По его словам, определенной даты встречи пока нет, она зависит от графиков двух Президентов.

"Конечно, мы хотим разработать повестку дня, чтобы сделать эту встречу как можно эффективнее. Посол Тейлор и другие из нашей команды работают с командой Зеленского, чтобы разработать такую повестку дня",- добавил Волкер.

Как сообщали Українськi Новини, Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах.

Ранее в Офисе Президента заявили, что первая встреча Зеленского с Трампом планируется летом.