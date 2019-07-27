США ведут подготовку встречи Зеленского с Трампом, - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа.\r\nОб этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.\r\n"Во-первых, нет никаких условий. Приглашение озвучено, Президент Трамп подтвердил это приглашение Зеленскому в четверг. И мы ожидаем приветствовать Президента Зеленского, когда он приедет в США",- сказал он.\r\nПо его словам, определенной даты встречи пока нет, она зависит от графиков двух Президентов.\r\n"Конечно, мы хотим разработать повестку дня, чтобы сделать эту встречу как можно эффективнее. Посол Тейлор и другие из нашей команды работают с командой Зеленского, чтобы разработать такую повестку дня",- добавил Волкер.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах.\r\nРанее в Офисе Президента заявили, что первая встреча Зеленского с Трампом планируется летом.