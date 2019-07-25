Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора поздравил Президента Владимира Зеленского с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и победой партии "Слуга народа" на них.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nТрамп заявил, что убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, а также завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.\r\nОн также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность Америки способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране.\r\nЗеленский поблагодарил Президента Америки за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.\r\nКроме того, Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время предстоящего визита Владимира Зеленского в США.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.\r\nПрезидент Владимир Зеленский посетит Польшу 1 сентября, куда также приглашен американский Президент Дональд Трамп, однако их совместная встреча запланирована раньше - летом в США.