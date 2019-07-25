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25 июля 2019, четверг, 20:34 104
Внешняя политика 2019-07-25T22:30:01+03:00
Українські Новини
Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах

Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора поздравил Президента Владимира Зеленского с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и победой партии "Слуга народа" на них.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Трамп заявил, что убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, а также завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность Америки способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране.

Зеленский поблагодарил Президента Америки за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Кроме того, Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время предстоящего визита Владимира Зеленского в США.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу 1 сентября, куда также приглашен американский Президент Дональд Трамп, однако их совместная встреча запланирована раньше - летом в США.

Больше новостей о: Слуга народа Владимир Зеленский украино-американские отношения Дональд Трамп

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