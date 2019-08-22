Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях

Президент Владимир Зеленский считает возможным возобновление "Большой восьмерки" (G8) с участием России (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Россия) после возвращения Россией Украине Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения более 100 украинских политических заключенных и моряков.

Об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



Он отмечает, что с марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось: украинский Крым по-прежнему оккупирован Россией и продолжается война на Донбассе.



"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский.



Президент высказал благодарность странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.



Таким постом Зеленский отреагировал на заявления Президента Франции Эммануэля Макрона и Президента США Дональда Трампа о возможности возвращения России в G8.



Макрон уточнил, что считает обязательной предпосылкой возвращение России в G8 поиск решения в отношении Украины.



Как сообщали Українські Новини, Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.