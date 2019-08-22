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22 августа 2019, четверг, 11:00 33
Внешняя политика 2019-08-22T11:02:06+03:00
Українські Новини
Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях

Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский считает возможным возобновление "Большой восьмерки" (G8) с участием России (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Россия) после возвращения Россией Украине Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения более 100 украинских политических заключенных и моряков.

Об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отмечает, что с марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось: украинский Крым по-прежнему оккупирован Россией и продолжается война на Донбассе.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский.

Президент высказал благодарность странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Таким постом Зеленский отреагировал на заявления Президента Франции Эммануэля Макрона и Президента США Дональда Трампа о возможности возвращения России в G8.

Макрон уточнил, что считает обязательной предпосылкой возвращение России в G8 поиск решения в отношении Украины.

Как сообщали Українські Новини, Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.

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