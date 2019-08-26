Зустріч Зеленського та Трампа: Волкер заявив, що дату все ще не визначили

Дата зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні ще невідома. Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Прямий".

Так, Волкер повідомив, що дати зустрічі президентів США і України у Вашингтоні ще не визначені.

Однак Волкер зазначив, що Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Варшаві.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що Путіна може запросити на наступний саміт G7, а Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Тим часом, за словами Зеркаль, на зустрічі у Варшаві Зеленський і Трамп підпишуть низку документів.

Крім того, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах Ради.