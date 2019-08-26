Зустріч Зеленського та Трампа: Волкер заявив, що дату все ще не визначили

Дата зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні ще невідома. Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Прямий".\r\nТак, Волкер повідомив, що дати зустрічі президентів США і України у Вашингтоні ще не визначені. \r\nОднак Волкер зазначив, що Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Варшаві.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що Путіна може запросити на наступний саміт G7, а Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.\r\nТим часом, за словами Зеркаль, на зустрічі у Варшаві Зеленський і Трамп підпишуть низку документів.\r\nКрім того, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.\r\nТакож спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.\r\nРаніше президент США Дональд Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах Ради.