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26 серпня 2019, понеділок, 23:01 6
Зовнішня політика 2019-08-26T23:45:02+03:00
Українські Новини
Зустріч Зеленського та Трампа: Волкер заявив, що дату все ще не визначили

Зустріч Зеленського та Трампа: Волкер заявив, що дату все ще не визначили

США-Україна
США-Україна

Дата зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні ще невідома. Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Прямий".

Так, Волкер повідомив, що дати зустрічі президентів США і України у Вашингтоні ще не визначені.

Однак Волкер зазначив, що Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Варшаві.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що Путіна може запросити на наступний саміт G7, а Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Тим часом, за словами Зеркаль, на зустрічі у Варшаві Зеленський і Трамп підпишуть низку документів.

Крім того, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах Ради.

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