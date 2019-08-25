Трамп заявил, что Путина может пригласить на следующий саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что "вполне возможно" пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в следующем году в США. Об этом он заявил перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном во французском Биарриц, где проходит саммит G7, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В следующем году саммит "Семерки" пройдет в США. Трамп сказал, что, возможно, пригласит Путина в качестве гостя, но пока он в этом не уверен.

"Это, конечно, возможно, мы увидим",-сказал Трамп, отметив ранее, что он и другие лидеры G-7 обсуждали этот вопрос в субботу вечером.

"У нас была очень хорошая дискуссия о России и президенте Путине, оживленная дискуссия, но, действительно, хорошая", - сказал Трамп.

У Путина уже заявили, что если приглашение поступит, то он обязательно его рассмотрит.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.