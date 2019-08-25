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25 августа 2019, воскресенье, 13:56 18
Политика мира 2019-08-25T13:56:33+03:00
Українські Новини
Трамп заявил, что Путина может пригласить на следующий саммит G7

Трамп заявил, что Путина может пригласить на следующий саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что "вполне возможно" пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в следующем году в США. Об этом он заявил перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном во французском Биарриц, где проходит саммит G7, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В следующем году саммит "Семерки" пройдет в США. Трамп сказал, что, возможно, пригласит Путина в качестве гостя, но пока он в этом не уверен.

"Это, конечно, возможно, мы увидим",-сказал Трамп, отметив ранее, что он и другие лидеры G-7 обсуждали этот вопрос в субботу вечером.

"У нас была очень хорошая дискуссия о России и президенте Путине, оживленная дискуссия, но, действительно, хорошая", - сказал Трамп.

У Путина уже заявили, что если приглашение поступит, то он обязательно его рассмотрит.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.

Больше новостей о: Саммит G7 G7 Владимир Путин Дональд Трамп

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