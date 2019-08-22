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22 августа 2019, четверг, 09:23 135
Внешняя политика 2019-08-22T09:27:46+03:00
Українські Новини
На встрече в Варшаве Зеленский и Трамп подпишут ряд документов, - Зеркаль

На встрече в Варшаве Зеленский и Трамп подпишут ряд документов, - Зеркаль

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится в конце августа-начале сентября, во время нее будет подписан ряд документов. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча ", - ответила Зеркаль на вопрос о том, кто готовит встречу президентов США и Украины.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН.

Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах Президента.

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