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09 августа 2019, пятница, 13:52 88
Внешняя политика 2019-08-09T16:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН

Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН

Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп могут встретиться в сентябре в Польше, а также на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН), в то время как дата официального визита главы украинского государства в США пока не согласована.

Об этом журналистам сообщил временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, передают Українськi Новини.

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он.

На уточняющий вопрос, готовится ли ещё официальный визит Зеленского в США, помимо возможной встречи президентов в Польше и на полях Генассамблеии ООН, посол ответил утвердительно, но без конкретных дат.

"План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график ", - сказал он.

При этом Тейлор опроверг, что визит отложили, поскольку "согласованной даты никогда не было".

"Это произойдет, но пока до конца не понятно - когда", - сказал посол.

Как сообщали Українськi Новини, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.

Ранее Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах Президента.

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