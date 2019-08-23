Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области, назначенных Порошенко

После заявления о масштабной люстрации топ-чиновников времен бывшего Президента Петра Порошенко Президент Владимир Зеленский уволил 17 председателей районных государственных администраций в Житомирской области.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №278-294, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжениям, Президент уволил Александра Лаврука с должности председателя Чудновской районной государственной администрации, Галину Ширченко с должности главы Хорошевской райадминистрации, Людмилу Биляк с должности председателя Ружинской райадминистрации, Алексея Капинуса с должности председателя Романовской райадминистрации, Светлану Ковальчук с должности председателя Радомышльской райадминистрации, Виктора Байду с должности председателя Пулинской райадминистрации, Романа Суботенка с должности председателя Попельнянской райадминистрации, Юрия Дивинского с должности главы Овручской райадминистрации, Виктора Пащука с должности председателя Народицкой райадминистрации, Дмитрия Кисельчука с должности председателя Малинской райадминистрации, Константина Чернецкого с должности председателя Любарской райадминистрации, Наталью Кирийчук с должности председателя Лугинской райадминистрации, Вячеслава Полищука с должности председателя Коростышевской райадминистрации, Сергея Микитюка с должности председателя Житомирской райадминистрации, Игоря Евтушка с должности председателя Емильчинской райадминистрации, Николая Вельчинського с должности главы Барановской райадминистрации, Катерину Курсон с должности председателя Андрушевской районной государственной администрации Житомирской области.

Все они уволены в связи со сроком окончания полномочий Президента, назначавшего их.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил 12 председателей районных государственных администраций в Черкасской области. Ранее Зеленский уволил сразу 11 глав райадминистраций во Львовской области. Также он уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области и 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Ранее Зеленский уволил 6 чиновников Киевской области, назначенных Порошенко.