Новости дня: страсти вокруг Кабмина, расстрел адвоката в Кропивницком и "дело Вальцмана"

Имя нового премьера мы можем узнать уже через неделю. Будущий спикер Дмитрий Разумков не исключает, что назначение главы правительства может произойти уже в первый день работы нового парламента 29 августа. Возможный руководитель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия также рассказал, что другие фракции отказываются предоставить его партии кандидатов в правительство. Мол, ваше правительство, вы и формируйте. В итоге депутат отправил своих несговорчивых коллег "идти лесом". "Евросолидарность" сразу же заявила, что к ним и не обращались. Арахамия, впрочем, и не говорил, что обращались ко всем. Ответ "меньшевиков" вообще-то логичен – нет коалиции, нет и кандидатов в правительство.

В Кропивницком возле СИЗО среди бела дня расстреляли адвоката. Погибший – бывший руководитель следственного управления областного главка Александр Иванов. Хотелось не только, чтобы это дело было расследовано, но и чтобы мы не привыкли к подобного рода новостям.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан решил судиться с программой "Схемы" "Радио Свобода". Богдану не понравилась информация о количестве его встреч с компрометирующими персонами. Странный шаг как для политика (они понимают, что с журналистами стоит судиться только в крайнем случае). Видимо в этом случае в Богдане-политике победил адвокат.

ГБР снова вызывает Петра Порошенко на допрос. Уже на 3 сентября. Но к этому времени у экс-Президента будет депутатская неприкосновенность. Следующим шагом ГБР, скорее всего, станет просьба к новой Раде о разрешении проводить в отношении Порошенко следственные действия. И вот тогда интересно, как отреагирует новое большинство.

И немного о смешном. Первая история об отказе 69 номера в списке "Слуги Народа" Андрея Лысюка от мандата. Его заменит 129 номер Елена Хоменко. Вся соль в том, кто эти люди. Лысюк – адвокат, в прошлом подполковник СБУ, но стране он известен не этим, а своей работой на телевидении в качестве эксперта-криминалиста или научного консультанта в программе "Следствие ведут экстрасенсы". (Научный консультант программы "Следствие ведут экстрасенсы" – уже смешно). Нынешний свой поступок он объясняет тем, что понял, что его призвание не в депутатской работе, а миссии военнослужащего, кем он сейчас и является. (Не экстрасенсы, случаем, его уговаривали?) Кто же пришел вместо Лысюка? Целый директор департамента из студии "Квартал 95". Она там отвечала за развитие цифровых продуктов. Интересно, кто все-таки останется работать в "Квартале", ведь еще остались не заполненными вакансии министров и их замов.

Вторая история о бравых черкасских СБУшниках. Видимо, в нашей стране все так хорошо с угрозами нацбезопасности, пойманы все зловещие шпионы и агенты Кремля, что эти ребята решили заняться анализом объявлений в похоронном бюро. Там решили пошутить на еврейскую тему, видимо, сказалась близость Умани с хасидскими паломниками. При входе в бюро были надписи: "евреям -скидки" и "вальцману – 90%". Может быть, бравые спецслужбы обиделись не за всех евреев, а именно в отношении конкретного Вальцмана, но дело возбудили по статье о расовой, этической и религиозной дискриминации. В итоге его передали полиции, которая направила материалы на лингвистическую экспертизу. А мы жалуемся, что правоохранители у нас не работают).