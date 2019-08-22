Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы"

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан подал иск на журналистов программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода").

Об этом говорится в распорядке дел на сайте Шевченковского районного суда Киева, передают Українські Новини.

Предмет иска - защита чести, достоинства, деловой репутации и опровержение недостоверной информации.

Ответчиками указаны руководитель программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, журналисты Максим Савчук и Валерия Егошина.

Иск подан 20 августа, дело будет рассмотрено судьей Ириной Фроловой.

В начале августа "Радио Свобода" обнародовала видеозапись общения с Богданом на тему якобы подачи им заявления об отставке.

В ходе разговора с журналистами руководитель Офиса Президента заявил, что не считает СМИ необходимым посредником при общении руководства страны с населением.

Как сообщали Українські Новини, телеканал "112" обвиняет Богдана в информационном давлении и просит у Совета Европы защиты.

Ранее Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.