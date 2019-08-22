Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы"

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан подал иск на журналистов программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода").\r\nОб этом говорится в распорядке дел на сайте Шевченковского районного суда Киева, передают Українські Новини.\r\nПредмет иска - защита чести, достоинства, деловой репутации и опровержение недостоверной информации.\r\nОтветчиками указаны руководитель программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая, журналисты Максим Савчук и Валерия Егошина.\r\nИск подан 20 августа, дело будет рассмотрено судьей Ириной Фроловой.\r\nВ начале августа "Радио Свобода" обнародовала видеозапись общения с Богданом на тему якобы подачи им заявления об отставке.\r\nВ ходе разговора с журналистами руководитель Офиса Президента заявил, что не считает СМИ необходимым посредником при общении руководства страны с населением.\r\nКак сообщали Українські Новини, телеканал "112" обвиняет Богдана в информационном давлении и просит у Совета Европы защиты.\r\nРанее Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.