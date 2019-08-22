подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 августа 2019, четверг, 08:57 108
Верховная Рада и партии 2019-08-22T09:03:14+03:00
Українські Новини
Идите все лесом: Арахамия возмутился отказом его будущих коллег предлагать кандидатуры министров

Идите все лесом: Арахамия возмутился отказом его будущих коллег предлагать кандидатуры министров

Избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что получил отказ от многих представителей политических партий в ответ на просьбу предложить кандидатов на должности министров в новом правительстве. Об этом сообщает "24 канал".

Так, политик рассказал журналистам, что звонил представителям других партий и спрашивал, могут ли они предоставить свой шорт-лист кандидатов на должность министров в новый Кабмин.

"А они отвечают: "Мы хотим, чтобы вы несли ответственность. Мы не дадим". И вот теперь скажите, это прогосударственная позиция? Это чисто политическая спекуляция. Не хочу называть фамилий, но если есть такая позиция, то пусть они лесом все идут", - заявил Арахамия.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.

Также избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.

Больше новостей о: Кабмин Слуга народа Давид Арахамия

Архив
Новости
Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях 11:00
В "Укрлендфарминге" Бахматюка планируют обновить парк комбайнов 10:51
После длительного падения рубль подскочил в киевских обменниках 10:40
Ректор КПИ Михаил Згуровский. Фото: facebook.com/zgurovsky
ГБР открыло дело на ректора КПИ 10:18
Доллар снова резко обвалился: курс валют на 22 августа 10:15
больше новостей
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Кабмин утвердил типовые договоры на теплоснабжение: что должно быть в документе 06:15
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok