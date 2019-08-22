Идите все лесом: Арахамия возмутился отказом его будущих коллег предлагать кандидатуры министров

Избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что получил отказ от многих представителей политических партий в ответ на просьбу предложить кандидатов на должности министров в новом правительстве. Об этом сообщает "24 канал".

Так, политик рассказал журналистам, что звонил представителям других партий и спрашивал, могут ли они предоставить свой шорт-лист кандидатов на должность министров в новый Кабмин.

https://www.youtube.com/watch?v=mBmG3sAeLt0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

"А они отвечают: "Мы хотим, чтобы вы несли ответственность. Мы не дадим". И вот теперь скажите, это прогосударственная позиция? Это чисто политическая спекуляция. Не хочу называть фамилий, но если есть такая позиция, то пусть они лесом все идут", - заявил Арахамия.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.

Также избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.