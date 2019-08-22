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22 августа 2019, четверг, 16:39 48
Верховная Рада и партии 2019-08-22T16:39:30+03:00
Українські Новини
Эксперт из "Следствие ведут экстрасенсы" отказался от мандата "Слуги народа" и вместо него в парламент пройдет

Эксперт из "Следствие ведут экстрасенсы" отказался от мандата "Слуги народа" и вместо него в парламент пройдет Хоменко из "Квартала 95"

Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа" Елену Хоменко (№129), после того, как ранее признанный избранным от этой партии адвокат Андрей Лысюк (№69 в списке) отказался от депутатского мандата.

Об этом говорится в сообщении ЦИКа, передают Українські Новини.

43-летняя Хоменко является директором по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95", член партии "Слуга народа", проживает в Киеве.

На заседании 22 августа комиссия также уполномочила секретариат ЦИКа выдать новоизбранным депутатам Рады, после принятия присяги на торжественном заседании 29 августа, удостоверения и нагрудные знаки депутата.

Сам Лысюк в комментарии УП пояснил, что сложил мандат, потому что сейчас находится на военной службе Киевской области и убежден, что так принесет больше пользы стране. Однако он отказался сообщить, какую должность сейчас занимает. "Я нахожусь на военной службе, и было принято решение, что я больше пользы принесу, занимая эту должность. Если так будет беспокоить избирателей этот вопрос (какую должность занимает – ред.), думаю, что каким-то образом это прокомментирую. А пока у меня нет полномочий это комментировать", - заявил Лысюк. Также в соцсетях и на телевидении известен как научный консультант шоу "Следствие ведут экстрасенсы". Был избран в ВР по списку "Слуги народа" под номером 69.

Как сообщали Українські новини, "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

После чего "слуги народа" прошли едельное обучение в Трускавце.

В Трускавце советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа", что они все никто.

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