Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство против владельца похоронного бюро, объявившего о скидках для клиентов-евреев в Черкассах.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что в июне текущего года Служба безопасности Украины передала местной прокуратуре и полиции материала, свидетельсвующие о возможном совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений) Уголовного кодекса.

"...владелец магазина ритуальных услуг под названием "Памятники", расположенного по ул. Шевченко, 110 в г. Черкассы, причастен к совершению уголовного преступления, в частности, при входе в обозначенное здание размещены надписи "евреям*3", "евреям -скидки" и "вальцману -90%". В связи и с чем, в действиях последнего усматриваются признаки преступления", - сказано в материалах дела.

Следственный отдел Главного управления Нацполиции в Черкасской области открыл дело по данному факту.

30 июля суд по ходатайству полиции назначил судебно-лингвистическую экспертизу.

Экспертиза должна установить являются ли представленные на исследование материалы свидетельствующими о нарушении равноправия граждан или пропагандирующими унижение национальной чести и достоинства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отказался восстановить в должности консула в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца, который в мае 2018 года был уволен Министерством иностранных дел за антисемитские публикации в социальной сети Facebook.