подписаться на рассылку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 августа 2019, четверг, 16:46 50
Общество 2019-08-22T16:50:08+03:00
Українські Новини
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело

Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело

Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода

Полиция открыла уголовное производство против владельца похоронного бюро, объявившего о скидках для клиентов-евреев в Черкассах.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что в июне текущего года Служба безопасности Украины передала местной прокуратуре и полиции материала, свидетельсвующие о возможном совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений) Уголовного кодекса.

"...владелец магазина ритуальных услуг под названием "Памятники", расположенного по ул. Шевченко, 110 в г. Черкассы, причастен к совершению уголовного преступления, в частности, при входе в обозначенное здание размещены надписи "евреям*3", "евреям -скидки" и "вальцману -90%". В связи и с чем, в действиях последнего усматриваются признаки преступления", - сказано в материалах дела.

Следственный отдел Главного управления Нацполиции в Черкасской области открыл дело по данному факту.

30 июля суд по ходатайству полиции назначил судебно-лингвистическую экспертизу.

Экспертиза должна установить являются ли представленные на исследование материалы свидетельствующими о нарушении равноправия граждан или пропагандирующими унижение национальной чести и достоинства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отказался восстановить в должности консула в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца, который в мае 2018 года был уволен Министерством иностранных дел за антисемитские публикации в социальной сети Facebook.

Больше новостей о: Евреи Антисемитизм Черкассы Похоронное бюро

Архив
Новости
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
Пропавший ранее без вести сотрудник консульства Британии обвиняется в привлечении к проституции 16:42
Эксперт из "Следствие ведут экстрасенсы" отказался от мандата "Слуги народа" и вместо него в парламент пройдет Хоменко из "Квартала 95" 16:39
В Кремле подтвердили контакты по обмену пленными с Украиной 16:24
В Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные 16:13
больше новостей
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
больше новостей
Официально опубликован последний депутат Рады 09:55
Розенко получил зарплату в 10 раз больше оклада за июль 07:15 Документ
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Порошенко с семьей улетел на рыбалку в Норвегию 12:45
Зеленский пообещал пенсии израильтянам, хотя жители ОРДЛО и Крыма их не получают 18:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok