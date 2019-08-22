Стреляли из машины: в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката

Сегодня, 22 августа, стало известно, что неизвестные расстреляли адвоката из автоматов возле СИЗО в Кропивницком.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов.\r\n"В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматов. Выехала следственная группа. Коллеги выясняют, что за адвокат", - сказали в пресс-службе НААУ.\r\nПо его словам, адвоката расстреляли возле СИЗО №6.\r\nАдвокат погиб на месте.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nНеизвестные стреляли из салона автомобиля.\r\nВ ходе инцидента пострадал еще один гражданин.\r\nДругих подробностей пресс-служба не сообщила.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве возле ресторана в упор расстреляли мужчину. По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов.\r\nРанее в Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился. Между супругами возникла ссора. 54-летний мужчина схватил ружье и выстрелил из него в свою 56-летнюю жену. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки женщина скончалась на месте. Тогда мужчина понял, что натворил. Он поджег одну из комнат и выстрелил себе в грудь, от чего также скончался.