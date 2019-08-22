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22 августа 2019, четверг, 14:29 1016 Дополнено
Происшествия 2019-08-22T14:30:01+03:00
Українські Новини
Стреляли из машины: в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката

Стреляли из машины: в Кропивницком возле СИЗО из автоматов расстреляли адвоката

Полиция
Полиция

Сегодня, 22 августа, стало известно, что неизвестные расстреляли адвоката из автоматов возле СИЗО в Кропивницком.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов.

"В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматов. Выехала следственная группа. Коллеги выясняют, что за адвокат", - сказали в пресс-службе НААУ.

По его словам, адвоката расстреляли возле СИЗО №6.

Адвокат погиб на месте.

(Новость дополнена подробностями)

Неизвестные стреляли из салона автомобиля.

В ходе инцидента пострадал еще один гражданин.

Других подробностей пресс-служба не сообщила.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве возле ресторана в упор расстреляли мужчину. По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов.

Ранее в Коломые после ссоры адвокат убил жену, поджег дом и застрелился. Между супругами возникла ссора. 54-летний мужчина схватил ружье и выстрелил из него в свою 56-летнюю жену. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки женщина скончалась на месте. Тогда мужчина понял, что натворил. Он поджег одну из комнат и выстрелил себе в грудь, от чего также скончался.

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