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22 августа 2019, четверг, 05:55 516
Финансы 2019-08-22T08:09:06+03:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют

НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют

Гривны.
Гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 августа, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD в то время, как Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и НБУ считает вполне реальным увеличение роста ВВП до 7% в ближайшие годы.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 августа, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3057,1845
100 долларов США 2520,4427
100 швейцарских франков 2573,5168
1000 иен 236,6965
10 российских рублей 3,8037
100 евро 2798,6996

Как сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета. Также после обвала НБУ укрепил курс гривны.

Тем временем доллар и евро начали дорожать после падения, а рубль в киевских обменниках падает пятый день подряд.

Кроме того, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

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