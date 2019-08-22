НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 августа, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD в то время, как Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и НБУ считает вполне реальным увеличение роста ВВП до 7% в ближайшие годы.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 августа, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3057,1845 100 долларов США 2520,4427 100 швейцарских франков 2573,5168 1000 иен 236,6965 10 российских рублей 3,8037 100 евро 2798,6996

Как сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета. Также после обвала НБУ укрепил курс гривны.

Тем временем доллар и евро начали дорожать после падения, а рубль в киевских обменниках падает пятый день подряд.