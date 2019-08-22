НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 августа, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH\/USD в то время, как Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и НБУ считает вполне реальным увеличение роста ВВП до 7% в ближайшие годы.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 августа, на 4,44 коп. до 25,1313 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3057,1845\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2520,4427\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2573,5168\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n236,6965\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8037\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2798,6996\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета. Также после обвала НБУ укрепил курс гривны.\r\nТем временем доллар и евро начали дорожать после падения, а рубль в киевских обменниках падает пятый день подряд.\r\n\r\nКроме того, банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.\r\n