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21 августа 2019, среда, 06:15 517 Инфографика
Экономика 2019-08-21T06:15:02+03:00
Українські Новини
Средняя зарплата для исчисления пенсии "перевалила" за 10 тысяч гривен

Средняя зарплата для исчисления пенсии "перевалила" за 10 тысяч гривен

Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

Показатель средней заработной платы за июнь текущего года составляет 10,259 гривен в то время, как пенсии в Украине также "перевалили" за 10 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Утвержден показатель средней заработной платы за июнь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в сообщении.

Согласно ему, показатель средней зарплаты для начисления пенсионных выплат составляет 10 259 гривен 64 копейки.

Инфографика: Инфографика: "Пенсионный фонд Украины"/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как посчитать свою сумму пенсии и страховой стаж. Также Пенсионный фонд начал финансирование пенсий и субсидий за август.

Кроме того, за год больше всего выросла пенсия у жителей Луганской области, меньше всего - у жителей Закарпатья, а почти 70% украинских пенсионеров живут на пенсию ниже средней.

Тем временем Президент Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху платить пенсии бывшим украинским пенсионерам, которые репатриировались в Израиль после 24 августа 1991 года.

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