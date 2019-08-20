ВСП отказался отстранить Вовка от должности судьи

Высший совет правосудия (ВСП) отказался отстранить от должности судьи бывшего председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который ранее сложил полномочия.

Об этом сказал глава ВСП Владимир Говоруха, передают Українськi Новини.

Он огласил решение, согласно которому совет отказал Генеральной прокуратуре в отстранении Вовка от должности в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Мотивацию такого решения ВСП Говоруха не озвучил.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура заявляет, что судья Окружного административного суда Киева Андрей Федорчук дал показания против своего руководителя - главы Окружного админсуда Павла Вовка. Также защита Вовка заявила, что мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается.

2 августа ГПУ сообщила Вовку и еще 3 судьям о подозрении во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей. 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в здании суда.

Тем временем Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.