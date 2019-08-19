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19 августа 2019, понедельник, 13:05 265
Общество 2019-08-19T13:05:51+03:00
Українські Новини
В скандальном пешеходном мосту в Киеве завелись мухи: их видно под стеклом

В скандальном пешеходном мосту в Киеве завелись мухи: их видно под стеклом

В велосипедно-пешеходном мосту от Арки Дружбы Народов до Владимирской горки после всех перипетий с постоянно трескающимся стеклянным покрытием внутри завелись мухи. Об этом сообщает Дмитрий Вдовико, выложив на своей странице в Facebook соответствующее видео.

На видео отчетливо видно, что под стеклянным покрытием моста летает муха. 

В комментариях люди предположили, что это вовсе не мухи, а бактериологическое оружие, а также предсказали, что поскольку внутри моста влажно, то совсем скоро там может завестись грибок и плесень.

Также предполагается, что на освобождение моста от мухи власти Киева могут потратить от полумиллиона гривен, а также было выдвинуто предположение, что муха армирует бронестекло моста.

Напомним, 26 мая КГГА открыла мост из пластика стоимостью почти полмиллиарда гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля в Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы. Доступ к стеклянным конструкциям моста закрыт уже больше 40 дней.

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