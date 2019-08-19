Гривна резко укрепилась: курс НБУ к иностранным валютам

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD в то время, как за неделю доллар и евро резко упали в обменниках.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 августа, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3059,1344\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2514,2848\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2565,7102\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n236,4628\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8097\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2784,8218\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна крепнет на межбанке - в четверг курс вырос на 7 копеек, а перед выходными валюта в обменниках подешевела.\r\nТакже эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.\r\nТем временем, по по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.\r\nПри этом Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу.