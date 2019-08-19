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19 августа 2019, понедельник, 05:55 28
Финансы 2019-08-19T06:30:03+03:00
Українські Новини
Гривна резко укрепилась: курс НБУ к иностранным валютам

Гривна резко укрепилась: курс НБУ к иностранным валютам

Гривны.
Гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD в то время, как за неделю доллар и евро резко упали в обменниках.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 августа, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3059,1344
100 долларов США 2514,2848
100 швейцарских франков 2565,7102
1000 иен 236,4628
10 российских рублей 3,8097
100 евро 2784,8218

Как сообщали Українські Новини, гривна крепнет на межбанке - в четверг курс вырос на 7 копеек, а перед выходными валюта в обменниках подешевела.

Также эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

Тем временем, по по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

При этом Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу.

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