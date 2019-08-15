Гривна крепнет на межбанке: в четверг курс вырос на 7 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 9 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 25,18 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,32-25,36 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,39-25,42 UAH/USD, после чего начали снижаться и установились на уровне 25,15-25,21 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,16% с 27,72 UAH/USD до 25,18 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после длительного падения доллар подскочил в обменниках Киева. Также Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.

Тем временем гривна может подешеветь - финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.

Кроме того, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 2,6% с 520,779 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 507,332 млрд гривен на 1 августа.