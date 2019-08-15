Гривна крепнет на межбанке: в четверг курс вырос на 7 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 9 коп. в четверг укрепился на 7 коп. до 25,18 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,32-25,36 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,39-25,42 UAH\/USD, после чего начали снижаться и установились на уровне 25,15-25,21 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,16% с 27,72 UAH\/USD до 25,18 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, после длительного падения доллар подскочил в обменниках Киева. Также Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.\r\nТем временем гривна может подешеветь - финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.\r\nКроме того, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 2,6% с 520,779 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 507,332 млрд гривен на 1 августа.