Гривня різко зміцнилася: курс НБУ до іноземних валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH/USD у той час, як за тиждень долар і євро різко впали в обмінниках

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 серпня, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтов стерлінгів 3059,1344 100 доларів США 2514,2848 100 швейцарських франків 2565,7102 1000 ієн 236,4628 10 російських рублів 3,8097 100 євро 2784,8218

Як повідомляли Українські Новини, гривня зміцнюється на міжбанку - у четвер курс виріс на 7 копійок, а перед вихідними валюта в обмінниках подешевшала.

Також експерт спрогнозував курс долара до осені, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.

Тим часом, на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.

При цьому на Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом.