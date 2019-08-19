Гривня різко зміцнилася: курс НБУ до іноземних валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 17,89 коп. до 25,1428 UAH\/USD у той час, як за тиждень долар і євро різко впали в обмінниках.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 серпня, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлінгів\r\n3059,1344\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2514,2848\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2565,7102\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n236,4628\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8097\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2784,8218\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня зміцнюється на міжбанку - у четвер курс виріс на 7 копійок, а перед вихідними валюта в обмінниках подешевшала.\r\nТакож експерт спрогнозував курс долара до осені, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.\r\nТим часом, на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.\r\nПри цьому на Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом.