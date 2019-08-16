Перед выходными валюта в обменниках подешевела

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 августа на 5,19 коп. до 25,4403 UAH\/USD, курс покупки - на 7,94 коп. до 25,0830 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 15,98 коп. до 27,8467 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 10,66 коп. до 28,4082 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0830\r\n25,4403\r\n27,8467\r\n28,4082\r\n3,48\r\n4,04\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,2000\r\n25,7000\r\n28,0500\r\n29,0000\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,6000\r\n25,3000\r\n27,4000\r\n28,1500\r\n2,50\r\n3,84\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.\r\nКроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.\r\nТем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.