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16 августа 2019, пятница, 10:15 21
Финансы 2019-08-16T10:15:11+03:00
Українські Новини
Перед выходными валюта в обменниках подешевела

Перед выходными валюта в обменниках подешевела

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 августа на 5,19 коп. до 25,4403 UAH/USD, курс покупки - на 7,94 коп. до 25,0830 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 15,98 коп. до 27,8467 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,66 коп. до 28,4082 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,0830 25,4403 27,8467 28,4082 3,48 4,04
Максимальный 25,2000 25,7000 28,0500 29,0000 3,78 5,00
Минимальный 24,6000 25,3000 27,4000 28,1500 2,50 3,84

Как сообщали Українські Новини, гривна обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

Кроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.

Тем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

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