Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют

Хотя дефицит госбюджета Украины по итогам семи месяцев превысил миллиард гривен, в Министерстве финансов уверяют: страна готова к пиковым выплатам по госдолгу. Экономисты рассказали, что сейчас происходит с казной, сколько в ближайшее время нужно заплатить нашим кредиторам и как на это отреагирует гривна, пишет "Сегодня".

По данным Госказначейства, доход госбюджета за минувшие семь месяцев составил 584,1 млрд грн или 97,4% от запланированного. В Минфине отмечают, что здесь одной из главных проблем стала слишком крепкая гривна — в бюджете ее закладывали на уровне 28,3 грн за доллар, но в первом полугодии средний курс составил 26,9 грн. К слову, именно из-за слишком низкого курса недавно возник конфликт между Минфином и НБУ. Глава министерства Оксана Маркарова публично пожаловалась, что банкиры прикладывают мало усилий, чтобы удержать резкий рост гривны. Кроме того, дефицит общего фонда казны за январь—июль вырос до 1,1 млрд грн (по итогам полугода он составил 0,9 млрд грн).

Несмотря на эти проблемы, чиновники обещают: пиковые выплаты по госдолгу Украина переживет.

"По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счету составляла 49 млрд грн, а на валютных счетах Госказначейства в гривневом эквиваленте находилось еще 76,8 млрд грн. Накопленных средств достаточно для обслуживания и выплат госдолга в ближайшие месяцы, что смягчает вызовы, которые стоят перед нами", — говорят в Минфине.

До конца года по долгам нужно заплатить 169 млрд грн — 71,4 млрд в гривнях, а остальное в валюте. При этом на сентябрь приходится второй максимум в этом году — 58,5 млрд грн. Предыдущий был в мае — 77,8 млрд грн. Самые "скромные" выплаты запланированы на август (9,7 млрд грн), октябрь (17,5 млрд грн) и декабрь (8,6 млрд грн).

По словам аналитика Forex Club Андрея Шевчишина, пиковые выплаты в сентябре вряд ли как-то скажутся на курсе валют.

"Сегодня все риски сентябрьских пиков сняты. Например, у нас достаточно денег в золотовалютном резерве ($21,84 млрд. — Авт.). Скорее на курс повлияют другие факторы. Например, снижение цен на сырье на мировых рынках, — объясняет он. — Если говорить конкретно о курсе, то к пиковым выплатам они запланированы на начало месяца. Я бы говорил о сохранении курса в границах 25—26 грн за доллар".

Экономист Александр Савченко согласен, что выплата долгов не ударит по нацвалюте.

"Нацбанк не будет выходить на валютный рынок и скупать доллары. Плюс сейчас сокращаются расходы — будет меньше тратиться инвестиционных денег. К тому же Минфин продолжает занимать деньги под большие проценты и в гривне, и в валюте. И за счет сверхлимита новых долгов и будут покрыты выплаты в сентябре, — подчеркнул он. — Но это "халиф на час" — в будущем это может негативно отразиться на курсе гривни. В целом же, до конца года, я думаю, будет 27—27,5 грн за доллар, но при условии, что не будет экстремальных событий".

С начала года гривна к доллару укрепилась на 9%. По словам главы совета Нацбанка Богдана Данилишина, это лучший результат среди всех нацвалют мира. Вчера же доллар на межбанке потерял 6 копеек и стоил 25,16 грн.

Экономист Тарас Козак уточняет, что особенно важно, что выплаты по госдолгу будут диверсифицированы.

"Чтобы рассчитаться по этим вопросам даже до конца года, нам не нужно дополнительное финансирование. Важно, что в сентябре мы не всю сумму будем платить Министерству финансов. Там есть существенная часть, которую заплатит Нацбанк из своих источников, и это никак не относится к государственному бюджету. А Минфин, действительно, сделал запас на второе полугодие этого года, в частности переформатировав долг через внутренний. То есть внутренний долг в этом году значительно больше, чем в прошлом, и, что самое важное, его гривневая часть больше. И, конечно же, легче рассчитываться с гривневыми долгами", — говорит Козак.

Он также отметил: значительную часть доходов за 7 месяцев профинансировал Нацбанк из своих доходов:

"Если бы этих платежей не было, процент невыполнения госбюджета был бы больше. Но бюджет в этом году будет точно выполнен и даже если мы не получим финпомощь от наших партнеров, все равно до конца года проблем с долгами не будет".

Как сообщали Українські Новини, Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.

Тем временем Монетарный комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.