подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 22:00 36
Финансы 2019-08-16T22:01:56+03:00
Українські Новини
За неделю доллар и евро резко упали в обменниках: почем продают валюту

За неделю доллар и евро резко упали в обменниках: почем продают валюту

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

С 9 по 16 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 5,82 коп. до 25,4018 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,98 коп. до 25,0680 UAH/USD в то время, как гривна обвалилась на выходные.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 22,85 коп. до 27,8190 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,33 коп. до 28,3508 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 16 августа 25,0680 25,4018 27,8190 28,3508 3,4600 4,0100
По сравнению с 9 августа -0,0398 -0,0582 -0,2285 -0,2233 -0,0600 -0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, перед выходными валюта в обменниках подешевела. Кроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.

Тем временем комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

Больше новостей о: Курс валют Обменники курс доллара Курс евро

Архив
Новости
Прокуратура заочно объявила о подозрении воевавшему на стороне боевиков итальянцу 22:10
За неделю доллар и евро резко упали в обменниках: почем продают валюту 22:00
Порошенко и Макеенко открыли европейские счета по телеканалу "Прямой", - Портнов 21:36
Видео дня: военные под Донецком эффектно отработали пушечные выстрелы по движущимся мишеням 20:40
Двойник Зеленского. Фото: Facebook: Дмитрий Коваленко
В метро заметили двойника Зеленского: реакция соцсетей 20:06
больше новостей
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Пожар на рыбозаводе
Центр Запорожья в дыму: на складах рыбозавода "Аркадия" произошел пожар 09:53
Генпрокурор Луценко всегда поддерживал Грымчака, - Иванов 17:36
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
Арктическая жара: аномальную температуру +34 зафиксировали в Арктике 09:45
больше новостей
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Активист Евромайдана Иван Бубенчик. Фото: Facebook
Убийства милиционеров на Майдане: ГПУ остановила расследование 10:16 Документ
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
Князев получил надбавку за "специфические условия службы" в 1,5 раза больше, чем оклад 06:15 Документ
В Запорожье массово фальсифицировали алкоголь из спирта и ацетона 09:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok