За неделю доллар и евро резко упали в обменниках: почем продают валюту

С 9 по 16 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 5,82 коп. до 25,4018 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,98 коп. до 25,0680 UAH/USD в то время, как гривна обвалилась на выходные.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 22,85 коп. до 27,8190 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,33 коп. до 28,3508 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 16 августа 25,0680 25,4018 27,8190 28,3508 3,4600 4,0100 По сравнению с 9 августа -0,0398 -0,0582 -0,2285 -0,2233 -0,0600 -0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, перед выходными валюта в обменниках подешевела. Кроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.

Тем временем комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.