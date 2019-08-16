За неделю доллар и евро резко упали в обменниках: почем продают валюту

С 9 по 16 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 5,82 коп. до 25,4018 UAH\/USD, курс покупки понизился на 3,98 коп. до 25,0680 UAH\/USD в то время, как гривна обвалилась на выходные.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 22,85 коп. до 27,8190 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 22,33 коп. до 28,3508 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 16 августа\r\n25,0680\r\n25,4018\r\n27,8190\r\n28,3508\r\n3,4600\r\n4,0100\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 9 августа\r\n-0,0398\r\n-0,0582\r\n-0,2285\r\n-0,2233\r\n-0,0600\r\n-0,0400\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выходными валюта в обменниках подешевела. Кроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.\r\nТем временем комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.