8 человек продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар"

Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов, - Сэм Кислин 07:30

Деньги на свастику и фестиваль Парубия: Марина Порошенко продолжает раздавать миллионы из бюджета 16:39

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