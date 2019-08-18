8 человек продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар"

8 человек, среди которых был ребенок, продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе.Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українські Новини.6 человек находятся в 10-й Одесской городской клинической больнице и 2 - в Одесском областном медицинском центре.Самочувствие больных после ночи стабильное, без ухудшений.Всего от огня пострадали 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями ГосЧС).Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.Также 18 августа объявлено днем траура из-за погибших во время пожара в отеле "Токио Стар".Кроме того, ГБР расследует служебную халатность ГосЧС, которая повлекла гибель людей в отеле "Токио Стар"Тем временем, полиция задержала владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе.