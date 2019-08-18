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18 августа 2019, воскресенье, 14:19 53
Общество 2019-08-18T14:21:12+03:00
Українські Новини
8 человек продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар"

8 человек продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар"

Пожар в
Пожар в "Токио Стар". Скриншот: YouTube/Поліція Одещини

8 человек, среди которых был ребенок, продолжают находиться на лечении в больнице после пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українські Новини.

6 человек находятся в 10-й Одесской городской клинической больнице и 2 - в Одесском областном медицинском центре.

Самочувствие больных после ночи стабильное, без ухудшений.

Всего от огня пострадали 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями ГосЧС).

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. 

Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.

Также 18 августа объявлено днем траура из-за погибших во время пожара в отеле "Токио Стар".

Кроме того, ГБР расследует служебную халатность ГосЧС, которая повлекла гибель людей в отеле "Токио Стар"

Тем временем, полиция задержала владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе.


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