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17 августа 2019, суббота, 23:59 11
Происшествия 2019-08-18T00:00:01+03:00
Українські Новини
8 пострадавших в отеле "Токио Стар" в Одессе госпитализированы, среди них ребенок

8 пострадавших в отеле "Токио Стар" в Одессе госпитализированы, среди них ребенок

В одесских больницах находятся 8 пострадавших в результате пожара в гостинице "Токио Стар", среди которых также есть 10-летняя девочка. Почти все получили ожоги верхних дыхательных путей. Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что из десяти пострадавших в результате пожара двое иностранцев отказались от госпитализации. Это 59-летний гражданин Литвы Роман Чернявский и граждан Сьерра-Леоне (Африка), имя которого не называется.

Так, в тяжелом состоянии в больницах Одессы находятся: 26-летняя одесситка Виктория Козлова, 20-летний военнослужащий из Великомихайловского района Сергей Васильев, 38-летний сумчанин Николай Довгий, 23-летняя жительница Херсонской области Елена Хомич, 41-летний Павел Узевский из Мариуполя Донецкой области, 22-летний житель Беляевского района Владимир Тепура (отмечается, что у него ожоги 1-2 степени, ожоги глаз, 40% ожогов дыхательных путей). Среди госпитализированных есть и 10-летний ребенок – жительница Великомихайловского района Екатерина Русских,  у которой диагностировали 12% ожогов тела и отравление продуктами горения.

В мэрии уверяют, что состояние здоровья всех больных постепенно улучшается. 

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. Также Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 8 людей.

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