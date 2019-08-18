8 осіб продовжують перебувати в лікарні після пожежі в готелі "Токіо Стар"

8 осіб, серед яких була дитина, продовжують перебувати в лікарні після пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі.Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради, передають Українські Новини.6 осіб перебувають в 10-й Одеській міській клінічній лікарні та 2 - в Одеському обласному медичному центрі.Самопочуття хворих після ночі стабільне, без погіршень.Всього від вогню постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДержНС).Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДержНС. Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 9 людей.Також 18 серпня оголошено днем жалоби через загиблих під час пожежі в готелі "Токіо Стар".Крім того, ДБР розслідує службову недбалість ДержНС, яка спричинила загибель людей в готелі "Токіо Стар". Тим часом, поліція затримала власника готелю "Токіо стар" в Одесі.