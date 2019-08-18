Вибух на весіллі в Афганістані: 63 людини загинули, ще 180 - поранені 15:20

У Бангладеш 50 тисяч жителів залишилися без домівок через масштабну пожежу 15:03

8 осіб продовжують перебувати в лікарні після пожежі в готелі "Токіо Стар" 14:25

ВАЗ протаранив електроопору і повис над схилом у Києві 13:50