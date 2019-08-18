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18 серпня 2019, неділя, 14:25 7
Суспільство 2019-08-18T15:15:02+03:00
Українські Новини
8 осіб продовжують перебувати в лікарні після пожежі в готелі "Токіо Стар"

8 осіб продовжують перебувати в лікарні після пожежі в готелі "Токіо Стар"

Пожежа в
Пожежа в "Токіо Стар". Скріншот: YouTube/Поліція Одещини

8 осіб, серед яких була дитина, продовжують перебувати в лікарні після пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі.

Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради, передають Українські Новини.

6 осіб перебувають в 10-й Одеській міській клінічній лікарні та 2 - в Одеському обласному медичному центрі.

Самопочуття хворих після ночі стабільне, без погіршень.

Всього від вогню постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДержНС).

Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДержНС.

Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 9 людей.

Також 18 серпня оголошено днем жалоби через загиблих під час пожежі в готелі "Токіо Стар".

Крім того, ДБР розслідує службову недбалість ДержНС, яка спричинила загибель людей в готелі "Токіо Стар".

Тим часом, поліція затримала власника готелю "Токіо стар" в Одесі.

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