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17 августа 2019, суббота, 17:28 16
Общество 2019-08-17T17:30:29+03:00
Українські Новини
Мэр Одессы объявил 18 августа днем траура из-за пожара в отеле "Токио Стар"

Мэр Одессы объявил 18 августа днем траура из-за пожара в отеле "Токио Стар"

Пожар в гостинице в Одессе. Фото: ГосЧС
Пожар в гостинице в Одессе. Фото: ГосЧС

18 августа в Одессе объявлено днем траура. Об этом сказано в распоряжении Одесского городского головы №747 от 17 августа 2019 года.

"На зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета, учреждений и организаций города будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами", - говорится в сообщении.

Также мэрия Одессы просит все предприятия, учреждения, организация города независимо от формы собственности ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.


Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.
По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.

Позже спасатели нашли под завалами еще одного погибшего

Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.

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