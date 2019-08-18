Прокуратура задержала владельца отеля "Токио Стар", где заживо сгорели люди

Прокуратура задержала владельца одесской гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного, где накануне произошел пожар с множеством погибших и пострадавших.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Одесской области на странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи ГУНП в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы "Токио Стар" В. Черного", - сказано в сообщении.

Согласно ему, сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українські Новини, владелец отеля "Токио стар" в Одессе заявил о готовности нести ответственность за трагедию.

В ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Тем временем Зеленский обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 9 людей.