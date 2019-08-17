подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
17 августа 2019, суббота, 15:15 78
Силовые структуры 2019-08-17T15:16:19+03:00
Українські Новини
ГБР расследует служебную халатность ГосЧС, которая повлекла гибель людей в отеле "Токио Стар"

ГБР расследует служебную халатность ГосЧС, которая повлекла гибель людей в отеле "Токио Стар"

Пожар в гостинице в Одессе. Фото: ГосЧС
Пожар в гостинице в Одессе. Фото: ГосЧС

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по подозрению должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в служебной халатности, повлекшей пожар с гибелью людей в отеле "Токио Стар" в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, досудебное расследование начали следователи территориального управления ГБР в Николаеве по признакам ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Они начали проверку выполнения служебных обязанностей сотрудниками Главного управления ГосЧС в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности.

На данный момент начаты допросы свидетелей и изъятие необходимых документов.

По данным ведомства, из 10 госпитализированных в результате пожара в отеле 4 находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Афанасьев на брифинге сообщил, что представитель ГосЧС не был допущен к проверке пожарной безопасности отеля "Токио Стар" в Одессе.

В ночь с 16 на 17 августа 8 человек погибли в результате пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе.

Президент Владимир Зеленский намерен лично проконтролировать привлечение к ответственности владельца загоревшегося в Одессе отеля.

Больше новостей о: Одесса Пожар в отеле Отель "Токио Стар"

Архив
Новости
Кабмин выделил 400 млн гривен на ремонт трассы "Днипро – Николаев" 16:31
Кличко показал видео, как создают условия для занятий спортом киевлян 16:23
Полиция ликвидировала 3 промышленные нарколаборатории в Луганской области 15:57
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в отеле "Токио Стар" в Одессе 15:35
ГБР расследует служебную халатность ГосЧС, которая повлекла гибель людей в отеле "Токио Стар" 15:15
больше новостей
Генпрокурор Луценко всегда поддерживал Грымчака, - Иванов 17:36
Пожар на рыбозаводе
Центр Запорожья в дыму: на складах рыбозавода "Аркадия" произошел пожар 09:53
Двойник Зеленского. Фото: Facebook: Дмитрий Коваленко
В метро заметили двойника Зеленского: реакция соцсетей 20:06
Украина будет одной из самых холодных стран в Европе: прогноз погоды на выходные 06:01 Карта
Нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки 20:00
больше новостей
Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов, - Сэм Кислин 07:30
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Деньги на свастику и фестиваль Парубия: Марина Порошенко продолжает раздавать миллионы из бюджета 16:39
Активист Евромайдана Иван Бубенчик. Фото: Facebook
Убийства милиционеров на Майдане: ГПУ остановила расследование 10:16 Документ
Алексей Азаров. Фото: tabloid.pravda.com.ua
Виллы сына Азарова в Италии арестованы, а недвижимость в Украине передана в управление 16:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok