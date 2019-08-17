ГБР расследует служебную халатность ГосЧС, которая повлекла гибель людей в отеле "Токио Стар"

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по подозрению должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в служебной халатности, повлекшей пожар с гибелью людей в отеле "Токио Стар" в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.



По данным ведомства, досудебное расследование начали следователи территориального управления ГБР в Николаеве по признакам ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.



Они начали проверку выполнения служебных обязанностей сотрудниками Главного управления ГосЧС в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности.



На данный момент начаты допросы свидетелей и изъятие необходимых документов.



По данным ведомства, из 10 госпитализированных в результате пожара в отеле 4 находятся в крайне тяжелом состоянии.



Как сообщали Українськi Новини, заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Афанасьев на брифинге сообщил, что представитель ГосЧС не был допущен к проверке пожарной безопасности отеля "Токио Стар" в Одессе.



В ночь с 16 на 17 августа 8 человек погибли в результате пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе.



Президент Владимир Зеленский намерен лично проконтролировать привлечение к ответственности владельца загоревшегося в Одессе отеля.